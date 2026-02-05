Los integrantes del Colectivo Regional por la Vida y la Salud advirtieron que, si no hay avances significativos en el proyecto del Drenaje Pluvial Integral en Piura, impulsado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), realizarán un paro.

Así lo informó, el dirigente del Colectivo Regional por la Vida y Salud, Dewar Gómez, quien recordó que en el año 2017 cuando se registró el desborde del río Piura e inundó Piura y Castilla y otras localidades, se destinó más de 5 millones de soles para la reconstrucción.

“Sin embargo, en el año 2018 y 2019, hubo un gobernador, que hoy intenta ser nuevamente autoridad, el señor Servando García Correa, que entregó la obra a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y nunca hizo nada, más se dedicó a hacer colegios y no la evacuación de aguas pluviales hacia el río para que no nos inundemos”, precisó Gómez.

Subrayó que hoy nuevamente los sectores como “Cinco Esquinas”, el centro de Piura, y toda la ciudad está inundada a consecuencia de la lluvia del último lunes. “Estamos inundados. No vamos a poder solucionar el tema de las aguas que se quedan estancadas en la ciudad mientras no se ejecute el Plan Integral del Manejo del río Piura en sus cuencas y quebradas”, precisó.

Advirtió que ante esta situación, y si el gobierno no avanza con el proyecto, realizarán un paro. “La situación en estos momentos es grave. El ministerio de Vivienda ha realizado unas obras que dejan mucho que desear, dijeron que eran obras de mitigación y ahora no sirven para nada. Es el momento de decirles: ¡Basta ya!. Necesitamos que se ejecuten algunas medidas. Iremos a un paro porque estamos cansados de inundarnos cada verano”, indicó Gómez.

Los miembros de la sociedad civil señalaron al ANIN como el único responsable del retraso de las obras.