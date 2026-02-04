Seis celulares reportados como robados fueron incautados durante un operativo conjunto entre personal fiscalizador de la Municipalidad Provincial de Sullana y agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), realizado en un establecimiento ubicado en la avenida Circunvalación con calle San Isidro, en el asentamiento Santa Teresita.

[PUEDES VER: Denuncian daños en locales por obra en el centro de Piura]

Durante la intervención se constató que el local no contaba con licencia de funcionamiento ni certificado ITSE, además de carecer de medidas básicas de seguridad, lo que representaba un riesgo para los usuarios. Ante estas infracciones, y conforme a la Ordenanza Municipal N.° 018-2014-MPS, le aplicaron una multa equivalente al 25 % de la UIT y se dispuso la clausura temporal del local por 15 días.

Como parte del operativo, personal del Depincri realizó la verificación de la procedencia de los equipos móviles y chips, detectándose seis equipos celulares con IMEI reportados como sustraídos, los cuales fueron incautados. Además, se decomisaron 39 chips de diferentes operadoras, dos máquinas biométricas, una máquina POS, una mini impresora de boletas y un CPU. Finalmente, fue detenido el encargado del establecimiento.