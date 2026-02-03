El comerciante Luis Quiñones, propietario de la pizzería La Cabaña, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Piura contra la empresa Diamantes Jubers SAC, por eminente peligro ante la exposición de su infraestructura por los trabajos que realizan en el centro de Piura.

“El viernes han hecho zanjas en la puerta del local de más de un metro de profundidad, y este cumple con las condiciones de seguridad, y queda clara que la exposición de la columna y el peligro que puede ocasionar, el arrastre que al caer la columna va a arrastrar la fachada y podría colapsar por lo que opte cerrar el local”, dijo Quiñones.

Pese al peligro, dijo que ni la empresa ni las autoridades han actuado como tal La empresa o autoridades no han actuado y debieron por lo que los riesgos son inminentes por los trabajadores y las personas que llegan hasta el establecimiento.

“He presentado la denuncia y me han dicho que van a actuar de manera inmediata, pues la empresa está aceptando n que hay un error. Una persona que caiga se puede romper hasta las costillas o algo peor”, insistió el comerciante.