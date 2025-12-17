El asesor del gobierno regional sostuvo que la obra del centro de Piura no es una obra sencilla, por lo que el gobernador regional está viendo este tema, luego que la población se quejara por los trabajos iniciados en el centro histórico de la ciudad.

Guillermo La Torre, asesor de gobernación, sostuvo que el gobernador Luis Neyra viene evaluando esta obra para darle celeridad y evitar daños a la población en el centro de Piura.

“El tema del centro de Piura no es una obra sencilla, no es una obra común y corriente, es una obra que ya viene de un problema, de un escándalo atrás por lo que ocurrió cómo ha estado el centro de Piura, entonces, ahora, el gobernador está bastante concentrado en este tema para darle la celeridad del caso”, dijo La Torre.

Explicó que, así como la obra de la avenida Sullana se paralizó por un tema de las redes de agua y el alcantarillado, donde tuvieron que cambiarse y que no estaban especificados dentro del expediente, podría suceder en el centro de Piura.

“Es importante acotar (obra de la Av. Sullana) que cuando se hace un expediente, el GORE envía un documento formal a la EPS Grau, que es el ente rector, y le pregunta: ¿cómo está la tubería de agua y de alcantarillado? Y la EPS Grau respondió que estaba en buen estado. Entonces, más que eso no se puede hacer, si nosotros como gobierno regional intervenimos las tuberías de agua y alcantarillado, pese a que la EPS Grau nos ha dicho que está bien, nos denuncian, porque nos van a decir: ¿Por qué vas a cambiar una tubería que está bien?”. Igual va a querer también en el centro (de Piura) que de repente pueden encontrar tuberías que ya deberían cambiarse”, dijo el asesor.

En tanto, precisó que en el centro histórico no se sabe exactamente lo que se va a encontrar, por lo que podrían presentarse algunos problemas durante la ejecución de la obra.

“En realidad en el centro de Piura, exactamente, no se sabe lo que se va a encontrar, es un centro histórico y lamentablemente en Piura no ha habido una planificación y eso es lo que ahora nos trae ciertas complicaciones, pero de que la obra se inicie y se culmine, de eso quiero que la población piurana no tenga la más mínima duda”, insistió.

Con respecto al expediente técnico, precisó que, “el gobernador está trabajando en todo lo que son sus obras como en la Sullana y la Don Bosco”, indicó La Cruz.