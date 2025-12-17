El pleno del concejo rechazó por unanimidad el pedido de vacancia contra el alcalde del distrito de Castilla, Walther Guerrero Silva. El pedido de vacancia impuesto por el integrante del Colectivo Castilla Moderna Sin Corrupción, Miguel Espinoza Saldarriaga.

La solicitud de vacancia correspondía a una presunta incurrencia en la causal número 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual sanciona la incurrencia del artículo 63 de la presente ley.

La votación en contra de la vacancia del burgomaestre se dio luego de la sustentación de su abogado, César Augusto Castillo Garagate, quien precisó que la Municipalidad de Castilla contrató en calidad de persona natural a Fidel Humberto Barreto Gonzales para que realice el servicio profesional de Asistencia Administrativa para el seguimiento de los Proyectos que conforman la cartera de Inversiones 2024 y los compromisos del Programa de Incentivos 2024.

Sobre el caso en particular, el 27 de octubre del 2025, la defensa técnica del burgomaestre formalmente consultó al organismo técnico en contrataciones del Estado - OECE, si la entidad infringió algún instrumento legal, al respecto el OECE respondió “El impedimento previsto en el literal i) del numeral 11.1 del artículo 11 de la anterior Ley solo alcanzaba a la persona jurídica en la que el Alcalde de una municipalidad distrital tuviera o hubiera tenido participación superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, mas no se extendía a los accionistas de dicha persona jurídica como personas naturales”, por lo que se infiere que la entidad no infringió alguna norma legal.

De esta forma, se desestimó el pedido de vacancia por el denunciante quien sostuvo que el alcalde contrató a su socio, bajo el supuesto de interpósita persona, lo cual evidentemente no ha sucedido, dado que el burgomaestre no contrató con la empresa a la que pertenece junto a su socio.