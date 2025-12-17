La Contraloría General de la República (CGR) reveló que la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna registra un 0 % de avance, en la etapa de devengado, del presupuesto destinado al mantenimiento de edificaciones y equipos, pese a estar a pocos días de culminar el año y frente a las múltiples necesidades de estos establecimientos médicos. Esta situación pone en riesgo la operatividad y la atención oportuna de los servicios de salud en los distritos de Sullana, Talara, Paita, Ayabaca y Piura.

De acuerdo con el Informe de Control ConcurrenteN°006-2025-OCI/4190-SCC (periodo del 24 al 28 de noviembre de 2025), se verificaron los programas presupuestales de neonatal, TBC-VIH/Sida, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras) y salud materno neonatal (mantenimiento de maquinarias y equipos).

La entidad cuenta con un presupuesto institucional modificado de S/ 2 909 540, correspondiente a los programas de neonatal y TBC-VIH/Sida, para el mantenimiento de 69 establecimientos de salud. Sin embargo, hasta la fecha de emisión del informe no se cuenta con los requerimientos, por lo que tampoco se ha iniciado el proceso de contratación para la ejecución de estos servicios, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas programadas para este año.

Respecto al programa de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, por S/ 31 462, la entidad debe atender desde abril de este año un pedido de mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Centro de Salud El Obrero (Sullana). No obstante, el presupuesto aún no ha sido comprometido, pese a la urgencia del servicio para evitar afectar el normal funcionamiento del establecimiento, incluida la cadena de frío y otros ambientes críticos.

En cuanto al programa de salud materno neonatal, por S/ 47 500, se prevé el mantenimiento correctivo de dos ecógrafos portátiles de los establecimientos de salud de Montero (Ayabaca) y Santa Teresita (Sullana). En el caso de Montero, el ecógrafo fue retirado en 2023 por el representante legal de la empresa para su evaluación, y recién fue devuelto en junio último, motivo por el cual se habría anulado la orden de servicio para su mantenimiento.

Esta situación evidencia un deficiente control de los equipos ecógrafos, permitiendo que un equipo esencial para la atención de gestantes permanezca fuera del establecimiento por más de 21 meses.

Asimismo, la entidad mantiene siete ecógrafos inoperativos, debido a la falta de mantenimiento correctivo oportuno y a la demora en la ejecución del presupuesto asignado para dicho fin. A ello se suma que el presupuesto destinado al mantenimiento de maquinarias y equipos podría resultar insuficiente tras la evaluación técnica respectiva.