El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la vacancia del regidor oficialista de la Municipalidad Provincial de Piura, Cristhian Carreño Yarlequé luego de solicitarse este pedido por ausentarse de las sesiones del Concejo. A la fecha, van tres concejales que han sido vacados en la comuna del alcalde Gabriel Madrid Orue.

Según la Resolución JNE.2025000696, el concejal fue vacado por la causal de inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas del concejo municipal. En su momento precisó que la falta a estas sesiones se debió al proceso judicial que se le sigue.

Como se recuerda, Carreño Yarlequé se ausentó el 26 y 28 de agosto y la del 17 de septiembre de 2024 lo cual solicitaron su vacancia.

Cabe indicar que son tres los regidores vacados en este municipio. Efraín Chuecas Wong, Dioselinda Valdiviezo Domínguez y ahora Cristhian Carreño Yarlequé, los tres oficialistas.