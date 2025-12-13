Vacan a concejal piurano
Vacan a concejal piurano

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la vacancia del regidor oficialista de la , Cristhian Carreño Yarlequé luego de solicitarse este pedido por ausentarse de las sesiones del Concejo. A la fecha, van tres concejales que han sido vacados en la comuna del alcalde Gabriel Madrid Orue.

Según la Resolución JNE.2025000696, el concejal fue vacado por la causal de inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas del concejo municipal. En su momento precisó que la falta a estas sesiones se debió al proceso judicial que se le sigue.

Como se recuerda, Carreño Yarlequé se ausentó el 26 y 28 de agosto y la del 17 de septiembre de 2024 lo cual solicitaron su vacancia.

VER MÁS:

Cabe indicar que son tres los regidores vacados en este municipio. Efraín Chuecas Wong, Dioselinda Valdiviezo Domínguez y ahora Cristhian Carreño Yarlequé, los tres oficialistas.

TAGS RELACIONADOS