Personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, clausuró nuevamente el establecimiento Fundo Vite, tras constatar que continuaba realizando “after party” los fines de semana, pese a sanciones previas y a la clausura definitiva dispuesta por reincidencia en sus faltas.
Durante la inspección realizada el último fin de semana, los fiscalizadores hallaron a decenas de personas consumiendo bebidas alcohólicas hasta altas horas de la mañana y pasado el mediodía, algunos en evidente estado de inconsciencia, además de asistentes que utilizaban la piscina bajo efectos del alcohol, exponiendo gravemente su integridad y su vida. Asimismo, se verificaron episodios de riñas y desorden en el interior del local.VER MÁS: La Contraloría revela que iban a recibir obra inconclusa en Piura
El Fundo Vite ya había sido sancionado anteriormente por incumplir el horario establecido y por reincidir en la falta, recibiendo doble multa y una clausura definitiva. No obstante, el establecimiento continuó operando en desacato a las disposiciones municipales, ignorando lo estipulado en las ordenanzas vigentes.
El subgerente de Fiscalización y Control Municipal informó que, ante la reincidencia y la gravedad de los hechos, la comuna procederá a iniciar una denuncia penal contra los responsables, así como la revocatoria definitiva de la licencia de funcionamiento del local.LE PUEDE INTERESAR: Senamhi advierte posible déficit de lluvias en la región Piura
“La seguridad de los piuranos está por encima de cualquier interés. No vamos a permitir que establecimientos que incumplen la norma continúen poniendo en riesgo la vida de las personas”, puntualizó el funcionario.