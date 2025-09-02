Personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, clausuró nuevamente el establecimiento Fundo Vite, tras constatar que continuaba realizando “after party” los fines de semana, pese a sanciones previas y a la clausura definitiva dispuesta por reincidencia en sus faltas.

Durante la inspección realizada el último fin de semana, los fiscalizadores hallaron a decenas de personas consumiendo bebidas alcohólicas hasta altas horas de la mañana y pasado el mediodía, algunos en evidente estado de inconsciencia, además de asistentes que utilizaban la piscina bajo efectos del alcohol, exponiendo gravemente su integridad y su vida. Asimismo, se verificaron episodios de riñas y desorden en el interior del local.

El Fundo Vite ya había sido sancionado anteriormente por incumplir el horario establecido y por reincidir en la falta, recibiendo doble multa y una clausura definitiva. No obstante, el establecimiento continuó operando en desacato a las disposiciones municipales, ignorando lo estipulado en las ordenanzas vigentes.

El subgerente de Fiscalización y Control Municipal informó que, ante la reincidencia y la gravedad de los hechos, la comuna procederá a iniciar una denuncia penal contra los responsables, así como la revocatoria definitiva de la licencia de funcionamiento del local.

“La seguridad de los piuranos está por encima de cualquier interés. No vamos a permitir que establecimientos que incumplen la norma continúen poniendo en riesgo la vida de las personas”, puntualizó el funcionario.