La Municipalidad Provincial de Piura entregó el terreno para iniciar el mantenimiento integral del parque Héroes del Cenepa en la urbanización 4 de Enero, con el objetivo de devolverle vida, seguridad y accesibilidad a una zona que durante mucho tiempo estuvo olvidada.

El proyecto contempla una intervención integral que priorizará la accesibilidad de adultos mayores y personas con movilidad reducida, además del respeto y conservación de los árboles existentes, muchos de ellos con más de seis décadas de vida.

Entre las mejoras se incluyen veredas más amplias, iluminación LED, paisajismo gris, seguridad reforzada, zonas de recreación inclusivas, bancas con sol y sombra, y la puesta en valor del monumento central del parque. Asimismo, se realizará la siembra de grass y plantas ornamentales, con el fin de ofrecer un espacio más verde y acogedor para las familias.

“El objetivo principal de este proyecto es recuperar espacios públicos para las familias piuranas. Este parque se encuentra lamentablemente deteriorado, sobre todo en la zona de las losas, lo que dificulta el tránsito peatonal, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad. Con este mantenimiento buscamos devolver la transitabilidad y hacer del parque un espacio seguro y accesible para todos”, señaló el equipo técnico de la Subgerencia de Obras de la MPP.

La urbanización 4 de Enero, creada en la década de 1960, conserva árboles emblemáticos que serán preservados en el marco de esta obra, reafirmando el compromiso de la comuna provincial con la naturaleza y la sostenibilidad.