En el marco de las acciones de seguridad y prevención impulsadas por la Municipalidad Provincial de Piura (MPP), agentes del Serenazgo, en coordinación con un efectivo policial de la Comisaría de Los Algarrobos, intervinieron a tres adolescentes que se encontraban en la ribera del río Piura, a la altura de Los Ejidos, tras haber faltado a sus clases.

El hecho ocurrió esta mañana durante un patrullaje preventivo realizado por la unidad móvil N.° 26, que recorría la zona como parte de las labores de vigilancia. Al notar la presencia de las estudiantes en un área considerada de riesgo, los agentes se acercaron para indagar sobre su permanencia en el lugar.

Las menores mostraron nerviosismo y, finalmente, reconocieron que no habían asistido a su institución educativa, llevando sus uniformes guardados en las mochilas.

Ante la situación, los efectivos coordinaron el traslado inmediato de las adolescentes hasta su colegio, donde fueron puestas bajo la supervisión de los representantes de la institución para tomar las medidas correspondientes.

Desde la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, se recordó a los padres de familia la importancia de reforzar la comunicación con sus hijos y mantener una estrecha coordinación con las instituciones educativas, con el objetivo de garantizar la asistencia a clases y evitar que los menores se expongan a peligros en zonas no seguras como el río.