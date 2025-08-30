Con una inversión de S/ 90’752,860, se construirá el nuevo teatro municipal en Piura, un recinto de primer nivel que se convertirá en un referente cultural y artístico para toda la región y que la comuna piurana ya convocó el inicio del proceso de licitación para todos los postores.

El proceso de convocatoria se desarrolla a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), bajo la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

EL CRONOGRAMA

Muy pronto Piura comenzará a recuperar uno de sus más grandes símbolos culturales, con la mirada puesta en impulsar las artes escénicas y ofrecer a la ciudadanía un espacio moderno y accesible.

De acuerdo con el cronograma establecido, las empresas interesadas ya registradas, podrán formular consultas y observaciones sobre las bases. Posteriormente, el 15 de septiembre se realizará la absolución de consultas y observaciones.

Para el día lunes 29 de septiembre se llevará a cabo la presentación de propuestas y al día siguiente se desarrollará la calificación y evaluación de las mismas. Mientras que el miércoles 1 de octubre, se otorgará la buena pro a la empresa ganadora. La Municipalidad de Piura, además, informó que las fechas son referenciales y podrían modificarse en función de las consultas y observaciones presentadas durante el proceso.

MODERNO

El nuevo teatro contará con una capacidad para 835 personas, distribuidos en platea baja, mezzanine central y balcones laterales, incluyendo asientos reservados para personas con discapacidad, equipada con sistemas de audio y video de última generación, paneles acústicos, control de luces y sonido.

Además, el renovado recinto tendrá un escenario moderno y una fosa para sinfónica, camerinos y servicios en el nivel sótano, talleres para teatro y música, almacenes para utilería e instrumentos, entre otros.

El proyecto también incluye dos salas de usos múltiples, una sala de exposiciones, zonas administrativas, taquilla, cafetería, tópico y servicios higiénicos, además de las respectivas escaleras de evacuación, entre otros.