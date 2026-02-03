Intervención fue realizada en la carretera Cola El Alacán en Sullana
Dos volquetes fueron sancionados por las autoridades tras ser detectados circulando por una vía restringida para vehículos de gran tonelaje. La intervención se realizó durante un operativo inopinado en diversos sectores de , donde se constató que las unidades incumplían la normativa municipal vigente.

La diligencia fue realizada por personal de la Municipalidad Provincial de Sullana que sancionaron a los conductores de ambos vehículos que circulaban por la vía conocida como Cola El Alacrán, incumpliendo la normativa municipal vigente. Dichas unidades fueron multadas con el equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) cada una.

Las autoridades exhortaron a los conductores de carga pesada a respetar las rutas autorizadas con la finalidad de mejorar el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos en la ciudad de Sullana.

