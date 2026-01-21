Ante el paro acatado por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Piura, la ciudad amaneció llena de basura, lo que provocó que funcionarios de la entidad adopten otras medidas para el recojo de los residuos sólidos. El gerente municipal, Gerardo Alvarado, anunció que denunciarán a los obreros que afectaron el servicio básico de limpieza pública.

Tras un paro de 24 horas, los sindicatos Sitramunp, Stomp y Sutramunp suspendieron sus labores para participar de esta medida de lucha, en la que exponen una serie de problemáticas y falta de pagos de sus beneficios laborales.

El dirigente Alberto Campos, del sindicato Sitramunp, explicó que son 16 reclamos, entre ellos el supuesto abandono de más de 30 servidores que cesaron por tiempo de servicio y no reciben su pago, además por el incumplimiento en el pago del laudo arbitral mediante créditos internos y el incumplimiento del pacto colectivo que afecta a más de 1400 trabajadores.

“La municipalidad no ha pagado el laudo y ha afectado a cientos de trabajadores. No hay pago pago por sepelio y luto. Hay una serie de problemas y no hay solución”, dijo Alberto Campos.

Además, indicaron que no cuentan con equipos y uniformes para realizar sus trabajos a diario.

Por su parte, el gerente municipal Gerardo Alvarado dijo que esta medida acatada por los trabajadores sería ileal y se denunciará por la afectación a la ciudad.

“No todos han acatado el paro. Ha habido un grupo con el cual hemos hecho la recolección con motofurgones y maquinaria propia de la entidad. Se ha recolectado y atendido todo el centro histórico y algunos otros sectores. Obviamente de forma restringida, pero se tomarán acciones porque se comunicó de manera oportuna a los sindicatos que la medida no era legal y que además debía garantizarse el servicio esencial de limpieza pública. Esta afectación será denunciada a las instancias correspondientes”, indicó.