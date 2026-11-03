Fuertes lluvias se registraron en la sierra de Piura. El distrito de Sapillica, en la provincia de Ayabaca, alcanzó un acumulado de 33.7 litros por metro cuadrado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé la continuidad de precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra y la costa de la región entre el 5 al 7 de noviembre y luego desde la quincena de este mes.

Según el Senamhi, el reporte entre las 7:00 a. m. del 1 de noviembre y las 7:00 a. m. del 2 de noviembre, la sierra de Piura registra lluvias fuertes. En Sapillica se reportó 33.7 mm, Ayabaca 16.9 mm, Alto de Poclus 14.5 mm y Hacienda Bigote con 8.5 mm, condiciones catalogadas como un día extremadamente lluvioso.

En tanto, en la costa norte, el sector de El Partidor registró un acumulado de 27.8 mm, Tambogrande 21 mm, Lancones 10.9 mm y La Esperanza 5.9 mm, además de precipitaciones de gran intensidad en otros distritos de la región Piura.

De acuerdo con la reciente gráfica de Agua Precipitable (PWAT) del modelo GFS 0.25°, la región Piura registra valores elevados de humedad que oscilan entre los 55 y 60 mm, alcanzando un pico máximo cercano a los 62 mm. Esta notable acumulación en la columna atmosférica evidencia una alta concentración de humedad, factor que incrementa significativamente la probabilidad de precipitaciones, especialmente al interactuar con condiciones de inestabilidad y mecanismos de ascenso de aire.

Asimismo, el Senamhi, en su comunicado 306-2026 hasta el 3 de noviembre se prevén lluvias extremas en la sierra y costa interior de Piura, así como en la región Tumbes. Estas serán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Al respecto, en conferencia de prensa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori y la jefa del Senamhi Grinia Avalos Roldán, informaron sobre los extraordinarios acumulados de lluvia registrados en el norte del país, la misma que sería de 210 mm.

“Estamos ante un evento extraordinario. De los tres que hemos tenido en el histórico, este es el más intenso, el más fuerte”, señaló Avalos. Además, la representante de la entidad indicó un breve descenso de las precipitaciones entre el 4 y 5 de noviembre, pero después se espera un nuevo pulso de precipitaciones en Piura y Tumbes.

Por su parte, el representante del Senamhi en Piura, Héctor Yauri, reafirmó que estas condiciones climáticas forman parte del fenómeno El Niño en la costa norte.

De esta manera, explicó que las condiciones del mar y el calentamiento superficial continúan influyendo en la atmósfera, advirtiendo sobre el comportamiento de las cuencas. Precisó que se espera que este patrón climático mantenga lluvias importantes en las próximas semanas, especialmente a partir de la segunda quincena de noviembre, exhortando a los piuranos a estar prevenidos.