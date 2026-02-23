El balneario de Máncora, en la provincia de Talara (región Piura), atraviesa una de sus situaciones más críticas tras más de cinco horas de lluvias intensas acompañadas de tormenta eléctrica entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de febrero.

La precipitación dejó viviendas afectadas, calles anegadas y un corte de energía eléctrica luego de que un rayo impactara en la zona urbana, generando alarma entre residentes y turistas.

Panamericana Norte con tres puntos bloqueados

Las lluvias activaron quebradas que destruyeron tramos de la Carretera Panamericana Norte, obligando a suspender el tránsito en el ingreso al balneario.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), existen tres puntos bloqueados:

Km 134, en Los Órganos (dos tramos).

(dos tramos). Km 1,165 y km 1,167 en Máncora.

Decenas de pasajeros provenientes de Tumbes y Chiclayo pasaron la noche en buses y vehículos particulares ante la interrupción del tránsito. Se espera la evaluación de Provías Nacional para determinar la reapertura.

Municipalidad solicita apoyo urgente

La Municipalidad Distrital de Máncora informó que el alcalde remitió un oficio “muy urgente” a la Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, Provías, Instituto Nacional de Defensa Civil y al Gobierno Regional de Piura.

El pedido incluye maquinaria pesada, motobombas, ayuda humanitaria y asistencia técnica para atender a familias damnificadas y restablecer servicios.

Convocan marcha pacífica

Organizaciones civiles convocaron a una Gran Marcha Pacífica este 26 de febrero a las 4:00 p.m. para exigir la declaratoria de emergencia del sistema vial y sanitario, rendición de cuentas municipales y un plan urgente de limpieza y reconstrucción.

Especialistas no descartan que la emergencia esté asociada a la variabilidad climática vinculada al fenómeno de El Niño.