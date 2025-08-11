La plaza Miguel Grau fue el escenario de la belleza, puesta de manifiesto por las candidatas al cetro “Miss Piura”, que fue ganado por Loana Valeska Luna Llontop, quien presidirá los actos de aniversario de la fundación de Piura.

La Miss Piura 2025, Loana Valeska Luna, de 18 años, es estudiante Comunicación Audiovisual en la Universidad de Piura, quien agradeció por este título que engrandece a las mujeres piuranas.

En esta noche de gala, que combinó belleza, cultura y tradición, también fue elegida Vannya Mesa Olaya, quien asumirá la labor de promover los atractivos turísticos de la región Piura.

Otras distinciones fueron para Cielo Rodríguez (Miss mejor sonrisa); Cristy Rodríguez (Miss fotogénica); Adriana Paredes (Miss simpatía); Candy Viera (Miss belleza con propósito) y Mejor Rostro, Loana Luna.

SEÑORA PIURA

La noche de mucho glamour, música y alegría de miles de piuranos también estuvo matizada con la elección de Emily Tatiana Rodríguez Coba, como “Señora Piura 2025”.

Además, se eligió a Señora Sonrisa, Marialicia Peñafiel; Candy Viera (Señora fotogénica); y Milagros Villar (Miss simpatía). Este evento fue organizado por la Municipalidad de Piura, en coordinación con el Consorcio Golden Quenns Of Perú.

Las competidoras desfilaron en traje de baño y de gala, en una velada conducida por Rocío Jaramillo, Señora Perú 2018, y Rodrigo López. El espectáculo incluyó presentaciones de tondero y marinera norteña, así como la participación de artistas locales que animaron la jornada.