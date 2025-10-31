En una tensa reunión con funcionarios del Gobierno Regional de Piura y la empresa contratista que ejecuta la obra de la avenida Sullana, los comerciantes del Complejo de Mercados de Piura lograron conseguir la celeridad de los trabajos en un primer bloque y que permita que se abran los accesos a este centro de abastos para el 1 de diciembre.

Los comerciantes del complejo de mercados esperan que la empresa cumpla con el acuerdo firmado en la sede regional, en el que se comprometen a terminar el primer bloque, para que las avenidas ex Country y Blas de Atienza sean abiertas a partir del 1 de diciembre, como inicio de la campaña navideña.

El presidente del centro comercial Plaza del Mar, David Córdoba, informó que la reunión no concluyó rápidamente debido a que no lograban concretar la liberación de las avenidas al mercado de Piura. Sin embargo, la empresa constructora dio detalles de los trabajos que deberán terminar a partir del 26 de noviembre, para que el 1 de diciembre estos accesos ya estén libres, de lo contrario, se plantarán fuertes y serán ellos quienes abran estas avenidas.

“No querían al inicio y, finalmente, les dije que si no había un acuerdo le tocaba perder al gobierno regional y a la empresa constructora, entonces desde ahí empezamos los acuerdos. Van a dar prioridad entre la Blas de Atienza y ex Country. Desde hoy (ayer) han empezado los trabajos y el 5 empezarán a vaciar el material para la losa de concreto en ambos lados y el 25 estar terminando y luego antes de fin de mes estar abriendo los accesos”, informó el dirigente.

Asimismo, dijo que de no cumplir la empresa, ellos serán los que reabran estas avenidas, ya que en la actualidad vienen registrando pérdidas económicas y para las fiestas de fin de año, el problema se acrecentará, por ello piden este plan de contingencia.

“La campaña de navidad empieza en noviembre, por eso esperamos que lo hagan antes del 1 de diciembre”, insistió Córdoba.