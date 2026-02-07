Personal del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura y la Policía Nacional del Perú, intervinieron las instalaciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) de Piura, como parte de la investigación contra los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Ilustres de Piura”.

Durante la intervención realizada ayer, le solicitaron al jefe de la entidad que figura como uno de los investigados en el caso, la entrega voluntaria de sus bienes. Ante esto, el funcionario colaboró con las autoridades brindando las facilidades correspondientes.

En el lugar, las autoridades incautaron el CPU de su computadora y diversa documentación relevante para la investigación. Asimismo, funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) participaron en la diligencia y brindaron las facilidades necesarias para la labor del personal fiscal y policial que llegó a dicha sede.

Según la investigación contenida en el expediente 00489-2026-1-2001-JR-PE-06, los implicados habrían elaborado escrituras públicas pasadas para apoderarse de predios ilegítimamente. Así lo sostiene la fiscalía en sus indagaciones.

“Existe un parte notarial, pero la escritura pública de Sullana no existía, la han fabricado en 2021 con fecha 21 de diciembre del 2010”, señala en el expediente.

Asimismo, la investigación detalla la distribución de los beneficios entre los integrantes: un 60% para Pedro; un 20% para A.S.S., en su calidad de cuidador del terreno; y un 20% para el padrino de matrimonio del presunto líder, quien transfirió dicho porcentaje a su primo. Además, señala que le otorgaron un 7.9% a una amiga del notario.

A la vez, esta escritura pública es la que habrían logrado inmatricular en Registros Públicos de esta ciudad.