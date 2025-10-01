Más de 300 jóvenes líderes de Piura participarán del CADE Universitario 2025, que se realizará este 10 de octubre en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), sede Piura.

CADE Universitario de IPAE Acción Empresarial, que reúne a cientos de estudiantes de las distintas universidades del país, llega a la ciudad de Piura en su formato descentralizado de Réplicas Regionales, que se desarrollará en el auditorio de la UPAO, el viernes 10 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Con el lema ¡Ciudadanía Viva! ¡Democracia viva! buscan un momento de reflexión orientado a los universitarios, donde podrán debatir sus ideas y reflexionar sobre temas importantes, sobre todo por las próximas elecciones generales 2026.

Para ello, el Dr. Juan López García, director de la UPAO Piura, precisó que la participación de los jóvenes es importante para el futuro del país, ya que serán parte del proceso electoral y poder definir el destino del país

“Vamos a recibir 300 estudiantes de todas las universidades (públicas y privadas) de Piura. (...) En este día de cambio de ideas, debates, los jóvenes puedan analizar la problemática del país, de Piura. Es importante por la coyuntura que se viene el próximo año de elegir a un presidente y tengamos a un buen representante del país. Es un voto reflexivo”, explicó López García.

Dijo que con estos eventos se pretende dar a conocer a los jóvenes la importancia de elegir a los representantes del país y de la región, ya que el futuro está en manos de ellos. “Estamos hablando de una bolsa de 2.5 millones de estudiantes a nivel nacional, que van a ser valer su voto el próximo año”, dijo.

En tanto, informó que contará con destacados ponentes de la región y del país, que expondrán los temas como “Invertir para crecer: El impacto de la inversión privada y el emprendimiento”, a cargo del CEO del Grupo San Antonio y miembro del Comité Estratégico de Jóvenes Líderes de IPAE; Jorge Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del BCP a cargo de la sesión “El Partido por el presente y el futuro del Perú”.

También contará con la presencia del presidente de la Caja Piura y cónsul de Finlandia en Perú, doctor Javier Bereche Álvarez, con su ponencia “El rol clave del sector privado para impulsar la empleabilidad y el progreso económico del a región”, entre otros importantes ponentes.