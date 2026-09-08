Un grupo de vecinos del asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito Veintiséis de Octubre, exige celeridad en la ejecución de la obra de pistas y veredas a cargo del Gobierno Regional, ya que temen inundarse durante el fenómeno El Niño. En este proyecto se invierten más de 40 millones de soles.

Los moradores indicaron que su mayor preocupación son las lluvias anunciadas por el Senamhi, pues decenas de familias resultarían afectadas debido a que los trabajos aún continúan en varios sectores y muchos de ellos, son zonas inundables.

“Como vecinos estamos un poco preocupados porque queremos que también la obra avance. Sobre todo, porque estamos con lo del fenómeno El Niño. Hay algunos sectores donde realmente se inunda. Se crean cuencas ciegas”, explicó Elías.

Asimismo, señalaron que los estudiantes del colegio Luis Alberto Sánchez resultan perjudicados debido al difícil acceso a la zona, considerando que son niños pequeños. Agregaron que, si no se culminan las labores a tiempo, el lugar quedará expuesto a graves inundaciones que afectarán directamente al alumnado.

Mientras tanto, otro vecino señaló que, al parecer, en la obra no se ha considerado el sistema de drenaje para evitar que el agua de lluvia se empoce en las calles.

“Y entonces parece que este no va a tener drenaje. Para mí que la obra no va a servir. No hay una caída para allá, no hay desnivel. Yo no sé cómo están haciendo estas obras”, criticó el vecino.

Por su parte, la vecina Norma Silva solicitó a las autoridades supervisar los trabajos que se ejecutan en el A.H Santa Rosa para evitar que este proyecto finalmente no termine perjudicándolos.

Cabe señalar que la obra ha presentado paralizaciones, por lo que la población exige celeridad y cumpla con los plazos establecidos.