El abogado y catedrático de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Lucio Arana, afirmó que los docentes que son integrantes del Comité Electoral (CE) de esta casa superior de estudios podrían ir a la cárcel y ser inhabilitados para ejercer cualquier cargo público y, en el caso de los estudiantes, no volverían a continuar con su carrera universitaria en ninguna universidad.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: los pobladores encuentran el cadáver de un vigilante flotando en la bahía de Paita

El letrado explicó que esas serían las condenas que tendrían los integrantes del Comité Electoral Vicente Paredes Muro, Raúl Izquierdo Gonzales y los estudiantes Karla Saldarriaga Pasapera, Carlos Palacios Alemán y Luigi Saavedra Alburqueque, por los presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, falsedad genérica, contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio respectivamente, en agravio de esta casa superior de estudios y de José Luis Ordinola Boyer.

“No solamente podrían ir a la cárcel (los docentes y estudiantes del comité electoral), sino que dejarían la universidad y estarían inhabilitados a ejercer la gestión pública. Lo más grave sería que los alumnos dejarían de ser estudiantes y ninguna universidad del país los podría recibir por haber cometido este delito”, recalcó Arana.

Agregó que, también habrían presuntos delitos de corrupción. “Hay presuntos delitos de corrupción porque no es posible que entre gallos y medianoche, hayan declarado la nulidad de un proceso electoral que ha afectado a más de 15000 estudiantes y más de 1000 docentes y eso tiene un alto costo social, eso es lo que estas autoridades del continuismo están acostumbrados a hacer y deshacer en la universidad, como si fuera un bien privado”, criticó Arana.

Recalcó que el día de hoy existen los medios de prueba que se están visualizando, de haber cometido presuntos ilícitos penales “que deben ser sancionados de la mejor manera para dar una muestra y una enseñanza de que en el Perú se tiene que respetar las normas y las leyes”.

Recordemos que La Fiscalía de Castilla formalizó la investigación preparatoria contra cinco integrantes del comité electoral de la UNP, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y genérica, abuso de autoridad y contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio, respectivamente, en agravio de esta casa superior de estudios y de José Ordinola Boyer.