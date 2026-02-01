Un vigilante marítimo perdió la vida en circunstancias que investiga la Policía Nacional de Paita tras ser hallado sin vida flotando en la bahía por pescadores el sábado 31 de enero. La víctima, identificada como Alejandro Ernesto Chero Chunga, de 62 años, trabajaba cuidando el barco ‘El Paraíso de Jesús’ con matrícula PT-71055-CM, propiedad del empresario Wilmer Álvarez Sánchez de La Islilla.

El cuerpo fue rescatado del mar con intervención del fiscal de turno y efectivos policiales, quienes lo trasladaron directamente a la morgue del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. La necropsia de ley determinará si la muerte ocurrió por ahogamiento accidental, causa natural o intervención criminal.

Aunque no presenta lesiones evidentes de violencia física, las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta conocer los resultados forenses completos.

Sospechas de sus familiares

Familiares y compañeros exigen celeridad en la investigación ante la incertidumbre sobre las causas del fallecimiento. El hecho genera mayor preocupación en Paita, donde esta semana dos sicarios en mototaxi asesinaron a José Candelario Navarro Fernández, ‘Chato Canducho’, en el asentamiento 29 de Diciembre cerca del balneario de Yacila.

La bahía portuaria vive un clima de zozobra con estos dos incidentes consecutivos que mantienen en alerta a la comunidad pesquera y marítima de la zona.