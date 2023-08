“Ay Césitar lindo, hijo de mi vida, hijo de mi corazón”, fueron las palabras de despedida en medio de un llanto desgarrador y de profundo dolor y tristeza de Karol Eliana Núñez Román cuando era sepultado su hijo César Ramón T.N. (15), en el cementerio Jardines Celestiales del distrito de Veintiséis de Octubre, luego que la tarde del último martes fue asesinado de varias puñaladas por un compañero del colegio Proyecto Triunfo.

Su madre, Karol Ñúñez, quien era sostenida por el mayor de sus hijos y otro familiar, no podía mantenerse de pie pues un inmenso dolor la invadía por sepultar a su “Césitar adorado” y en reiteradas oportunidades repetía en medio de llantos y casi sin aliento: “Ay Césitar, ay Césitar, ay, Dios, hijo de mi corazón, hijo de mi vida, ay, hijo mío”.

El sepelio del adolescente que soñaba en convertirse en un Ingeniero Civil, partió al mediodía de su vivienda ubicada en la calle Los Naranjos de la urbanización Los Jardines, exCor Piura.

Su féretro de color blanco salió en los hombros de sus amigos y familiares y luego fue llevado por sus excompañeros de colegio, quienes no podían contener las lágrimas por el dolor que los embargaba por perder a un “amigo bueno, amable, sincero”.

Durante el recorrido, la multitud que vestía con ropa de color blanco y llevaban en sus manos globos, rosas y flores de color blanco exigieron justicia y que la muerte de C.R.T.N. no quede impune.

“Que se haga justicia señores, justicia, justicia para Tuse, que su muerte no quede impune, que pague por este homicidio, porque lo que ha hecho ha sido un asesinato y no debe ser juzgado como niño o adolescente, existimos justicia porque los señores no le van a devolver a su hijo. Que paguen por lo que han hecho esos criminales porque le han arrebatado la vida a un inocente”, gritaron los padres de familia en el cementerio Jardines Celestiales tras ser sepultado el adolescente.

El padre del menor, Ramón Tuse, agredeció a todos por el apoyo y compañía brindada tras la muerte del segundo de sus hijos.

“Les doy las gracias a todos ustedes que se han solidarizado. Les quiero pedir que ya no permitamos estas tragedias que se ha dado, para que ya no pase lo mismo que ha pasado con mi hijo”, dijo consternado y dolido, Ramón Tuse.

De otro lado, los padres de familia del colegio Proyecto Triunfo, anunciaron que el día sábado a las 7 de la mañana realizarán un plantón para exigir a los responsables del plantel retiren a los involucrados de este sangriento hecho.

“No queremos más chicos muertos, no quiero a mi hijo muerto. Queremos que esos chicos con problemas sean sacados del colegio, queremos una solución y de esta manera poder enviar a nuestros hijos porque no tenemos seguridad que ellos van a estar bien. No es justo que en el colegio se den estas cosas y no se tomen acciones porque se pudo evitar”, dijo la madre, Natalia Salazar.

Otro padre de familia de este colegio denunció que el menor infractor meses atrás agredió a su hijo y denunció el hecho en el colegio.

“Hace tres meses el asesino de este chico atacó a mi hijo, lo denuncié en el colegio, y nada hicieron, esperaron a mi hijo en la misma esquina que mataron al niño”, aseguró.

