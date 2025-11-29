Un joven universitario murió de varios balazos cuando se encontraba por el asentamiento humano Ciudad del Niño, en el distrito de Castilla. Según sus familiares, la víctima fue atacada, pero no le robaron nada.

El estudiante de la UTP-Piura, Habner Joel Silva Jaramillo, quien cursaba el cuarto ciclo de la Facultad de Arquitectura, fue atacado a balazos por unos sujetos cuando se encontraba por el sector de Ciudad del Niño, cerca de las 11:30 de la noche del último jueves.

Al parecer, varios impactos de bala fueron los detonantes para acabar con su vida, que, pese a que fue llevado por unos familiares al centro de Salud de Cesamica y luego al hospital Santa Rosa, los médicos no pudieron hacer nada y falleció.

Según sus familiares, el joven universitario no tenía problemas con nadie y menos antecedentes policiales, pero indicaron que meses atrás, el estudiante fue atacado por la nueva pareja de su exenamorada, por lo que exigen que la policía investigue el hecho, ya que al momento de lo ocurrido no se llevaron nada, pues andaba en su motocicleta. Él había salido en horas de la tarde a comprar material para elaborar una maqueta que le habían dejado en la universidad.

Su madre, quien llegó hasta la morgue de Piura, dijo que Joel era el último de sus hijos y era natural de Huancabamba. Ella pide a la policía se investigue bien los hechos y se haga justicia por esta muerte.

“Solo pido justicia, mi hijo no merecía morir así. Era un chico tranquilo”, dijo su madre.

El joven será velado en su casa ubicada en el A.H Campo Sol, en Castilla.

Cabe señalar que la Fiscalía ha iniciado los procesos de investigación junto con la policía.

Ante este nuevo acto criminal, la región Piura sigue incrementando la cifra de homicidios en lo que va del año 2025. Los piuranos también piden acciones inmediatas.