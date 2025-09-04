Cerca de las 11:30 de la mañana de ayer, Leydi Mayumi Navarro Nizama, llegó a la ciudad de Piura en un vuelo particular, tras ser reportada como desaparecida en Sechura hace más de 15 días y fue ubicada en Colombia.

Su madre, Milagros Nizama, dijo que su hija fue raptada por un extranjero y fueron ciudadanos colombianos quienes se comunicaron con la familia para informar que Mayumi se encontraba abandonada y deambulando en este país.

“Pedimos justicia para que no haya más desapariciones ni secuestros ni trata de personas. La han tenido dopada y fue raptada por un venezolano. Que haya justicia”, dijo Nizama.

Mayumi fue recibida por sus cuatro hijos, su esposo y familiares en el aeropuerto Guillermo Concha Iberico, en Castilla, para luego ser trasladada a a Sechura.