Acto de amor. Una madre de familia, paradójicamente, trajo por segunda vez al mundo a su hijo, luego que lo protegió con su cuerpo y, de esta manera, lo salvó de morir tras ser arrollados por el conductor de una moto en ruta Chilca–Cañete, en el sur del país.

Choque. El accidente ocurrió en la carretera Panamericana Sur frente a Chilca, en lado de Pucusana, frente a la ferretería La Económica, en circunstancias en que la joven madre, Roxana Chapa Purizaca, natural del caserío de Chancay, distrito de Bernal de la provincia de Sechura, falleció en un trágico accidente, pero antes de ser atropellada protegió con su cuerpo a su menor hijo, quien resultó herido.

Se conoció que la madre de familia y su hijo habrían intentado cruzar la pista, pero fueron arrollados por un motociclista. El menor gritaba de dolor y en todo momento llamaba a su madre antes de ser llevado por los paramédicos al hospital.

AHOGADA. Por otro lado, la joven piurana, Jessica Bodero Ramos (34 años), falleció en circunstancias aún en investigación mientras se encontraba disfrutando de la playa en el balneario de Colán, en la provincia de Paita.

El incidente ocurrió el último miércoles, cuando la mujer ingresó al mar y, según versiones preliminares, se habría ahogado. Pese a que la auxiliaron, fue en vano.