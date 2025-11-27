En un confuso incidente, un agente de Inteligencia de la Policía terminó con una herida en la pierna derecha, luego que un sujeto que conducía una camiomenta por el centro de Sullana lo chocara y se diera a la fuga. El conductor era perseguido por otros efectivos policiales por un presunto asalto.

Según la policía, el suboficial de tercera PNP B.J. N.V, fue alertado de un presunto asalto en el centro de Sullana, cuando se percató que la camioneta iba con dirección a donde se encontraban (calle Bolívar-transversal Lima),lo que hizo que el agente cargue su arma de fuego, pero no se percató que el conductor de la camioneta era perseguido chocando el vehículo con el patrullero, momento que ocasionó que el arma de fuego se disparara y termine impactando en su pierna, siendo trasladado de emergencia por sus compañeros a una clínica local de Sullana, mientras que otros agentes continuaron con la persecución.

El médico le diagnóstico herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en el muslo derecho, quedando internado, pero estable.

En esta vía, el conductor de la camioneta de lunas polarizadas los volvió a chocar, volviendo a fugar saliendo de Sullana, camino a la ciudad de Piura.

La camioneta de placa de rodaje P4D-063 era conducida por Juan Humberto Aguilar Quevedo, quien fue alcanzado a la altura del mercado Las Capullanas en Piura. Durante la persecución, los agentes hicieron disparos al aire, pero el sujeto no se detuvo.

Según los efectivos, al momento de la captura, en los asientos posteriores se encontró un casco de seguridad de color negro polarizado. El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial de Sullana para las diligencias correspondientes.

Cerca de 10 patrulleros de la policía acordonaron al conductor de la camioneta, logrando su detención.