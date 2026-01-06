Más de 10 000 familias piuranas accedieron a sus títulos de propiedad, fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el orden urbano en toda la provincia. Así lo destacó el alcalde Gabriel Madrid, quien dijo que esto ayudará a las familias a gestionar obras para sus sectores .

La autoridad provincial recordó que Piura ha enfrentado durante décadas un crecimiento urbano desordenado y carente de planificación, situación que impidió a miles de familias contar con el respaldo legal de sus viviendas. Frente a esta problemática histórica, su gestión conformó un equipo multidisciplinario con el objetivo de impulsar de manera firme y sostenida los procesos de formalización predial en los asentamientos humanos.

“En campaña dijimos que en cuatro años íbamos a entregar 10 mil títulos de propiedad, y hoy podemos afirmar que hemos cumplido esa meta en solo tres años de gestión”, afirmó Madrid Orue.

Detalló que en el año 2023 se entregaron más de 1 248 títulos; en el 2024, 3 276; y en el 2025, 3 364. A estas cifras se suman 2 213 títulos gestionados en articulación con Cofopri, superando ampliamente los 10 mil títulos de propiedad entregados en toda la provincia.

El burgomaestre subrayó que la titulación no solo brinda seguridad jurídica a las familias beneficiadas, sino que también constituye una herramienta clave en la lucha contra la inseguridad ciudadana, al debilitar el accionar de las mafias dedicadas al tráfico ilegal de terrenos.

“Este problema también lo hemos combatido de manera indirecta con la seguridad ciudadana, porque hemos cortado el negocio de la mafia del tráfico de tierras”, enfatizó, al precisar que hoy los predios cuentan con respaldo legal y un valor real para sus propietarios.