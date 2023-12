Más de 200 familias del pasaje Los Tallanes, en el asentamiento Túpac Amaru, en Piura, reclamaron ante la municipalidad de Piura la colocación de una cámara de bombeo para evitar el colapso de los desagües, ya que por más de un año viven entre las aguas servidas y temen verse afectados nuevamente durante las lluvias anunciadas para el 2024.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: pobladores exigen capturar a policía que mató a balazos a joven madre de familia

Ante las promesas hechas por la comuna piurana, los moradores se mostraron molestos, ya que hasta ahora no les dan solución a este problema. Pues precisan que las autoridades se burlan de ellos, así como la EPS Grau, que habría señalado que es competencia de la municipalidad y no de su entidad, por lo que no ha sido intervenida esta laguna de aguas residuales.

“Estamos cansados de vivir en estas condiciones, tenemos más de un año, esto es agua de desagüe, hay ratas, moscas y zancudos. Aquí se ejecuta una obra de pistas y veredas que ya está por culminar y nos dejan a la intemperie, nadie se hace cargo de este problema. La EPS Grau dice que ellos no tienen por qué solucionarlo porque pertenece a la comuna”, dijo Vanessa Ruiz.

Con respecto a la cámara de bombeo, los vecinos indicaron que hace seis meses el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, llegó hasta este sector donde se comprometió a comprar una cámara para solucionar el problema del colapso, pero hasta ahora no hay ninguna solución.

Asimismo, los afectados precisaron que ya se ha caído un niño en esta laguna, quien fue auxiliado, pero el peligro es eminente mientras no se evacúe esta agua. Además, los malos olores ya han provocado que los niños resulten enfermos.

Finalmente, expresaron su preocupación ante las lluvias que se registrarían en esta región.