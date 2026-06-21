Con el propósito de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de la población, ENOSA ejecutó 17 intervenciones de mejora en zonas rurales y urbano-populares de Piura y Tumbes durante 2026, permitiendo la instalación de más de 800 luminarias LED en beneficio de miles de familias.

Las mejoras se realizaron en localidades del Alto Piura, Tambogrande, Paita y Tumbes, contribuyendo a reforzar la iluminación de calles, vías de acceso y espacios de uso común, lo que favorece una mayor seguridad y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades diarias de la población.

Entre las principales intervenciones destacan la instalación de luminarias en los caseríos Tullarán, Palo Blanco Bajo, Talandracas, Batanes, Paccha, Chapica El Carmelo y diversos sectores de Morropón y sus anexos. Asimismo, se ejecutaron mejoras en los sectores La Palma, en Zarumilla, y Villa Jardín, en Puerto Pizarro; además de los asentamientos humanos San Francisco, Nuevo Porvenir y El Tablazo, en Paita, así como en los caseríos Sinchi Rosa, Huáscar, Túpac Inca y Ayar Cachi, en Tambogrande.

De manera complementaria, la empresa culminó el proyecto de electrificación rural del centro poblado Cascapampa, en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, obra que amplía el acceso al servicio eléctrico en esta zona del Alto Piura y contribuye a mejorar las oportunidades de desarrollo de sus habitantes.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos que desarrolla ENOSA para modernizar el alumbrado público mediante tecnología LED, la cual ofrece una iluminación más eficiente, mayor durabilidad y un menor consumo de energía, generando beneficios tanto para la población como para el entorno.