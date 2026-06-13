Un equipo de especialistas del Hospital de Apoyo III-1 de Sullana logró extirpar con éxito un tumor maligno de tiroides de aproximadamente 6 centímetros a una paciente de 35 años. La mujer, natural de esta provincia, padecía complicaciones severas en la glándula tiroidea desde hace más de dos años.

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La médica María Nieves Gonzales del Carpio, especialista en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial del nosocomio, informó que el avanzado estado y tamaño del tumor impedían a la paciente deglutir y respirar con normalidad. Ante el riesgo inminente de una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias o el desarrollo de metástasis, determinó la necesidad de una cirugía inmediata.

El carcinoma papilar es la neoplasia más común de la glándula tiroidea y representa alrededor del 85 % de todos los casos de cáncer de tiroides diagnosticados en el Perú. Esta enfermedad registra una mayor incidencia en mujeres y suele manifestarse en adultos de entre 20 y 70 años. Aunque sus causas exactas aún se desconocen, las anomalías genéticas y los antecedentes familiares constituyen los principales factores de riesgo.

La exitosa operación contó con la participación de un equipo de especialistas en cirugía oncológica, personal de enfermería y técnicos médicos.

Tras mostrar una evolución clínica favorable, la paciente fue dada de alta y continuará recibiendo tratamiento complementario, así como un seguimiento oncológico especializado para garantizar su total recuperación.