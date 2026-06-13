La intervención quirúrgica de alta complejidad fue realizado en una paciente de 35 años
La intervención quirúrgica de alta complejidad fue realizado en una paciente de 35 años

Un equipo de especialistas del Hospital de Apoyo III-1 de logró extirpar con éxito un tumor maligno de tiroides de aproximadamente 6 centímetros a una paciente de 35 años. La mujer, natural de esta provincia, padecía complicaciones severas en la glándula tiroidea desde hace más de dos años.

La médica María Nieves Gonzales del Carpio, especialista en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial del nosocomio, informó que el avanzado estado y tamaño del tumor impedían a la paciente deglutir y respirar con normalidad. Ante el riesgo inminente de una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias o el desarrollo de metástasis, determinó la necesidad de una cirugía inmediata.

El carcinoma papilar es la neoplasia más común de la glándula tiroidea y representa alrededor del 85 % de todos los casos de cáncer de tiroides diagnosticados en el Perú. Esta enfermedad registra una mayor incidencia en mujeres y suele manifestarse en adultos de entre 20 y 70 años. Aunque sus causas exactas aún se desconocen, las anomalías genéticas y los antecedentes familiares constituyen los principales factores de riesgo.

La exitosa operación contó con la participación de un equipo de especialistas en cirugía oncológica, personal de enfermería y técnicos médicos.

Tras mostrar una evolución clínica favorable, la paciente fue dada de alta y continuará recibiendo tratamiento complementario, así como un seguimiento oncológico especializado para garantizar su total recuperación.

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