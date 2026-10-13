Especialistas del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana, lograron salvar la vida de Thiago, un bebé prematuro extremo que nació con 870 gramos de peso y 26 semanas de gestación. El pequeño paciente de convirtió en el primer niño con estas condiciones extremas en ser atendido en la institución.

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El caso representó un desafío de alta complejidad debido al diagnóstico reservado del menor, quien superó un cuadro de asfixia al nacer, neumonía e infecciones recurrentes; una condición que afecta a menos del 1% de los nacimientos en el país.

La recuperación del paciente fue posible gracias al uso de tecnología de vanguardia y a una estrategia integral que incluyó ventilación mecánica, monitoreo neurológico y un esquema especializado de nutrición parenteral.

El éxito del tratamiento responde al trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por la neonatóloga Claudia Merina Escobar y el pediatra Billi Samamé Talledo, junto a las especialidades de cardiología, oftalmología, neurología y estimulación temprana.