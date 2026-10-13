Estuvo internado en el Hospital de Especialidades III-1
Estuvo internado en el Hospital de Especialidades III-1

Especialistas del Hospital de Especialidades III-1 de , lograron salvar la vida de Thiago, un bebé prematuro extremo que nació con 870 gramos de peso y 26 semanas de gestación. El pequeño paciente de convirtió en el primer niño con estas condiciones extremas en ser atendido en la institución.

El caso representó un desafío de alta complejidad debido al diagnóstico reservado del menor, quien superó un cuadro de asfixia al nacer, neumonía e infecciones recurrentes; una condición que afecta a menos del 1% de los nacimientos en el país.

La recuperación del paciente fue posible gracias al uso de tecnología de vanguardia y a una estrategia integral que incluyó ventilación mecánica, monitoreo neurológico y un esquema especializado de nutrición parenteral.

El éxito del tratamiento responde al trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por la neonatóloga Claudia Merina Escobar y el pediatra Billi Samamé Talledo, junto a las especialidades de cardiología, oftalmología, neurología y estimulación temprana.

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