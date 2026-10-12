La Contraloría advirtió presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en pistas y veredas en el jirón Junín, en la provincia de Paita, cuyo proyecto está valorizado en más de 8.2 millones de soles.

EL INFORME. Según el Informe de Control Simultáneo N° 041-2026-OCI/0453-SVC, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Paita detectó cinco situaciones adversas que podrían afectar la finalidad de la obra. El personal de la comisón de control realizó una visita a la obra el pasado 17 de setiembre.

El documento evidenció desembolsos por servicios no operativos, en el que se pagó el 100% de la partida de instalaciones eléctricas, incluyendo la conexión de acometida y pruebas de puesta en servicio, a pesar que las 24 farolas no contaban con alimentación eléctrica. Por este servicio, la empresa ejecutora cobró más de S/ 6,000.

Además, la comisión de control constató deficiencias en la nivelación, estabilidad y estado físico de las tapas de cunetas laterales en la vía peatonal, lo cual no concuerda con el expediente técnico de la obra.

Otra de las observaciones es que la rampa de acceso para personas con discapacidad presenta un desnivel de aproximadamente 4 cm respecto a la cuneta y se ve interrumpida por la presencia de una retenida de un poste eléctrico, vulnerando de esta manera las normativas de accesibilidad universal.

Asimismo, se detectó modificaciones sin sustento técnico, pues el adicional de obra N.° 1 modificó el sistema de drenaje pluvial y redujo la altura de los muros; sin embargo, no cuenta con los cálculos hidrológicos e hidráulicos que garanticen una evacuación segura frente a lluvias, generando el riesgo de anegamientos.

Finalmente, la Municipalidad de Paita habría incurrido en un retraso sistemático al no actualizar de manera oportuna las modificaciones contractuales, plazos y avances físicos en los sistemas oficiales de Invierte.pe, el Seace y el portal de Infobras, como parte de la transparencia en la ejecución de este importante proyecto.

Ante este escenario, la Contraloría de la República ha notificado al titular de la entidad municipal, Pedro Cuadros Alzamora, para que adopte de manera urgente las acciones preventivas y correctivas necesarias.

Intentamos comunicarnos con el alcalde Pedro Cuadros, pero no tuvimos respuesta.