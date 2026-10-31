Un sicario de 16 años, que estaría vinculado a la organización criminal ecuatoriana “Los Lobos”, habría sido el autor del asesinato de tres balazos del pescador y vigilante Aníbal Pazo Jiménez, de 43 años, natural de Sechura, en Piura. Así lo demostraría un video hallado en el celular de uno de los cuatro sujetos intervenidos por la Policía, tras el crimen contra el padre de familia que habría estado siendo extorsionado.

Efectivos policiales fueron quienes capturaron en el asentamiento Salamanca en Tumbes, a A.M.A. (19), D.A.C.S. (19) y F.J.G.R. (19). Además, de un adolescente de 16 años. Ellos son investigados por su presunta vinculación con delitos relacionados con armas de fuego, municiones, materiales peligrosos y tráfico ilícito de drogas.

Durante el operativo, les incautaron dos revólveres, doce cartuchos sin percutir y tres percutidos, además de 299 ketes de pasta básica de cocaína, tres celulares, siete chips de telefonía y una emulsión explosiva de redondel rojo.

Asimismo, les hallaron un panfleto extorsivo con referencias a “Los Lobos JS 17”, cuyas características son similares al encontrado en la escena del crimen del piurano Pazo Jiménez.

Además, en uno de los celulares confiscados, encontraron un video del homicidio del pescador natural de Sechura. De acuerdo con las indagaciones, las imágenes muestran las características de las zapatillas utilizadas por el sicario durante el atentado, las cuales coincidirían con el calzado del menor de 16 años que fue intervenido entre los cuatro sujetos que permanecen en la dependencia policial en Tumbes.

El último martes, Aníbal Pazo Jiménez fue encontrado sin vida y con tres impactos de bala en la cabeza, en la entrada de la carretera del sector El Bendito, en Zarumilla, en Tumbes. Asimismo, cerca de la zona, los agentes policiales hallaron su mototaxi que la habían incendiado. También encontraron cerca de su cuerpo, un papel amenazante que sería de la banda criminal “Los Lobos”.

La víctima trabajaba como pescador en Puerto Pizarro de Tumbes. Además, se desempeñaba como vigilante en el puerto pesquero de dicha zona. Asimismo, en sus tiempos libres prestaba servicio de mototaxi y era conocido en dicha jurisdicción.

Aníbal Pazo era natural del distrito de Rinconada Llicuar, en la provincia de Sechura, ciudad donde vienen lamentando lo ocurrido.