La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo coordinador de la Unidad Desconcentrada Piura de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Percy Casas Lazo y su equipo técnico, en la que también participó la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura.

El encuentro tuvo como propósito conocer los avances de los principales proyectos de infraestructura orientados a reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026.

Asimismo, informaron sobre la puesta en operación del radar meteorológico del Sistema de Alerta Temprana de Piura, infraestructura estratégica que permitirá optimizar el monitoreo y la vigilancia permanente de eventos hidrometeorológicos. Este moderno equipo, operado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhiperu), forma parte de los primeros sistemas tecnológicos de alerta temprana implementados por la ANIN en 19 cuencas de la vertiente del Pacífico, contribuyendo a fortalecer la respuesta de las autoridades frente a inundaciones y a proteger la vida y el patrimonio de la población.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura señaló que las Fiscalías de Prevención del Delito vienen desarrollando actuaciones preventivas frente a las problemáticas que podrían presentarse con ocasión del Fenómeno El Niño 2026, con el objetivo de que las entidades competentes cumplan sus funciones y adopten las acciones necesarias para reducir los riesgos que amenazan a la población.