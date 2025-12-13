El papa León XIV designó nuevo arzobispo de Piura y Tumbes, luego que el Arzobispado recayó en el monseñor Guillermo Elías, quien fue Administrador Apostólico de la arquidiócesis tras la renuncia de José Antonio Eguren Anselmi en el 2024.

arzobispo. El nuevo arzobispo de Piura y Tumbes es el monseñor Luciano Maza Huamán, quien fue nombrado ayer 12 de diciembre por el papa León XIV, dando mucha alegría a Piura por la designación. La nueva designación llega en un momento en que la ciudad se encuentra en medio de inseguridad, obras abandonadas y la población pide luces de esperanza para la región.

La comunicación fue enviada desde la Santa Sede que confirmó el inicio de una nueva etapa pastoral en el norte del país. Tal decisión alegró a los piuranos quienes señalan que el arzobispo conoce la realidad de Piura.

La designación fue en el día especial dedicado a la madre, Virgen de Guadalupe. “El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Piura al reverendo Luciano Maza Huamán, del clero de esta misma arquidiócesis, hasta ahora vicario general”, indicaron desde el arzobispado.

Cabe señalar que el S.E. monseñor Luciano Maza Huamán nació el 4 de junio de 1957 en Castilla, arquidiócesis de Piura. Estudió Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1987, incardinándose en la Arquidiócesis Metropolitana de Piura.

Durante su trayectoria, Maza Huamán ha ocupado los cargos y realizado estudios adicionales de Diploma en Teología Pastoral; Diploma en Psicología; Diploma en Espiritualidad; vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús (1987-1988); párroco de San Silvestre (1989-1990); formador, director espiritual y profesor en el Seminario San Juan María Vianney.