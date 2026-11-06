Un grupo de moradores del asentamiento humano La Primavera, en el distrito de Castilla, se opuso a los trabajos de instalación de nuevas tuberías en la zona, lo cual los dejaría sin recibir agua procedente de la planta de producción de agua de Curumuy, para pasar a tener agua del pozo de Miraflores Country Club.

Los vecinos, como medida de protesta, cerraron algunas calles y bloquearon por algunos minutos los dos puentes de acceso entre la prolongación de la avenida Andrés Avelino Cáceres y Country Club como medida de protesta para rechazar la decisión de la EPS Grau de cambiarles la procedencia del agua potable.

Según la dirigente de la Juveco La Primavera, Elsa García, en una reunión con funcionarios de la EPS Grau se les informó que el agua que reciben sería derivada hacia la urbanización popular Cossío del Pomar.

“En el 2007 luchamos para tener agua dulce de Curumuy, pero ahora nos quieren dar agua de Miraflores Country Club que ni los propios residentes quieren consumir. Este proyecto consiste en realizar nuevas conexiones para trasladar momentáneamente el agua de La Primavera para abastecer a Cossío del Pomar y a nosotros nos iban a abastecer de agua de Miraflores Country Club. Nos hemos puesto de pie porque no nos parece correcto que nos den agua salada y hemos luchado por tener agua dulce”, manifestó indignada la dirigente.

Los pobladores procedieron a excavar e intentar retirar la tubería que instalaron el sábado anterior. “La Primavera se ha puesto de pie y no permitirá ese cambio de agua dulce por salada”, precisaron.

Indicaron que se han dirigido hasta la EPS Grau para solucionar este problema. “Son 40 manzanas las que se verían afectados con esta decisión y hemos pedido que nos informen porque nos darán agua salada de Miraflores Country Club y llevarse el agua dulce a Cossío del Pomar”, afirmaron.