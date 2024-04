Ayer despidieron al resto de personas que murieron en el accidente registrado el último lunes en la carretera Sullana–Paita, donde fallecieron 8 personas. Fue una multitudinaria despedida para el director de la I.E Néstor Martos, de Pueblo Nuevo de Colán, Porfirio Remigio, de Ana Zapata Bruno y su hijo Luis A. Ojeda Zapata y del joven Helthon Álvarez Cueva, quienes fueron sepultados en diferentes cementerios en la provincia de Paita.

Gran tristeza y dolor se vivió durante el último adiós a las víctimas del fatal accidente. Familiares, alumnos y amigos acompañaron el féretro del director hasta el cementerio de Pueblo Nuevo de Colán, donde descansarán sus restos. Mientras que Ana María Zapata Bruno y su hijo Luis Alberto Ojeda Zapata fueron llevados hasta el camposanto Fray Agustín María Godoy, donde fueron sepultados entre llanto y dolor de sus familiares y amigos. Asimismo, Helthon Álvarez también fue despedido entre aplausos por sus compañeros de transportes.

De otro lado, la enfermera Priscila Ramírez, señaló que gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad, logró sobrevivir al fatal accidente, siendo una de los cuatro sobrevivientes.

Agrega que ella despertó al escuchar los gritos de la gente y las sirenas de los patrulleros, serenos y bomberos.

“He despertado lentamente, despacio, he ido abriendo mis ojos poco a poco y al abrir los ojos completamente vi todo, la gente ensangrentada, llorando, quejándose de dolor. Solo terminé con raspones en mis brazos. El cinturón me salvó, me protegió”, contó a sus familiares y agradeciendo esta nueva oportunidad de vida que tiene.

El que también corrió la misma suerte fue Carlos Mogollón Macalupú, quien viajaba casi en la parte posterior de la combi y solo terminó con unos raspones en sus brazos.