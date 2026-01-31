En un reciente informe emitido por la Contraloría General se detectó presuntas deficiencias en la obra del servicio de movilidad urbana en vías locales del asentamiento humano Valle La Esperanza I y II etapa, en el distrito de Castilla.

El informe de Hito de Control N° 002-2026-OCI/2407-SCC detalla que la Municipalidad Distrital de Catilla recepcionó la obra sin que el contratista subsane la totalidad de las observaciones registradas en el acta del pliego de observaciones.

El Comité de Recepción de Obra identificó inicialmente un pliego de observaciones el 4 de diciembre de 2025. Aunque el contratista afirmó haberlas subsanado, cuya visita se realizó el 16 de diciembre de 2025 donde el comité de recepción señaló que sí fueron subsanadas. Sin embargo, el 12 de enero de 2026, durante la visita del Comité de Control indican que persisten las irregularidades en la ejecución técnica.

El informe evidencia la presencia de material de tecnopor colocado en las juntas de construcción entre los bloques del muro de contención, así como en las juntas de unión con la losa del dren pluvial. Además, se ha empleado madera como material de relleno, lo cual no cumple ninguna función como sellador.

“Dado que dicha losa constituye la estructura por la cual fluirán las aguas de lluvia, se advirtió que las juntas no cuentan con un sellador adecuado, es decir, el material con propiedades de resistencia al agua y a la intemperie, características indispensables para este tipo de estructuras y que el tecnopor no posee”, dice el documento.

Ante esta situación, la Contraloría señala que la entidad recepcionó la obra sin asegurar la subsanación total de las observaciones registradas en el acta de pliego de observaciones, pese a que el mismo Comité de Recepción lo advirtió. Estas deficiencias podrían afectar la funcionalidad hidráulica de la infraestructura, la durabilidad del muro de contención y la integridad de los elementos afectados al utilizarse materiales inapropiados, en una obra cuya inversión fue de más de 4.7 millones de soles.

En otra de las observaciones, el informe detalla la ausencia de restricciones físicas y señalización en accesos al dren pluvial, así como la presencia de aberturas en el pavimento. Por ejemplo, en la calle Independiente, calle Emancipación, Av. La República y Av. Santa Rosa no se han implementado restricciones físicas ni señalización que impidan el tránsito vehicular sobre la losa pluvial. Además, se detectó la existencia de aberturas en el pavimento y colmatadas con residuos. Sobre todo en el pasaje La Conquista con Av. María Auxiliadora, así como del jirón La Paz con la Av. La República.

Al respecto, la comuna de Castilla señaló que, pese a que la obra fue recepcionada sin observaciones pendientes, la entidad viene preparando el descargo. Según precisó, al momento de la recepción, el comité constató que todas las observaciones habían sido levantadas.