Tras una supervisión regional sobre gestión de riesgo de desastres, en el marco del fenómeno El Niño (FEN) y la ocurrencia de lluvias intensas, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura advirtió que solo 12 municipios tienen aprobado su Plan de Prevención y Reducción de Desastres.

De las 65 municipalidades de la región sobre las acciones que vienen desarrollando, solo el 27.9 % cuenta con un Plan de Prevención y Reducción de Desastres aprobado; el 37.2% lo ha formulado, pero aún no lo aprueba; y el 34.9 % no cuenta con dicho plan.

Al momento de la supervisión de la Defensoría, se constató que solo el 14 % de los municipios tienen alimentos almacenados, mientras que el 86 % no lo tienen. En cuanto a los bienes de ayuda humanitaria, solo 4.7% municipios cuenta con estos insumos y 95.3 % carece de ellos. En relación a la identificación de zonas seguras para instalación de albergues, el 90.7 % sí lo hizo y el 9.3 % no.

Asimismo, el 67.4% ha difundido la ubicación de estas zonas, el 27.9% no lo hizo y el 4.7 % no precisa. Por otro lado, solo el 18.6 % tiene sistema de alerta temprana y equipos de alarma y sirenas, el 81.4 % no cuenta con dicho sistema que es indispensable para alertar a la población.

Ante esta situación, la Defensoría manifestó su preocupación ante la ocurrencia del FEN que podría generar afectación de los derechos.