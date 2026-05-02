Al 83.988 % del conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Marlon Aguirre (Juntos por el Perú) es virtual diputado por la región Junín tras haber obtenido más de 8700 votos. En entrevista con Correo, el ingeniero y expresidente de la Cámara de Comercio de Huancayo se refiere a la segunda vuelta electoral, las acusaciones de fraude y un supuesto distanciamiento entre Juntos por el Perú y Antauro Humala.

Señor Aguirre, Renovación Popular denuncia un supuesto fraude electoral. ¿Considera fundados estos reclamos?

En política debemos aprender a ganar y a perder. Aquí no hay nada de fraude; se ha visto una ventaja de más de 25,000 votos. Cuando un político está en un caso de ahogado, solamente le toca hacer malas mañas, como lo hace el señor López Aliaga. El Jurado Nacional de Elecciones ya dio su informe y nosotros estamos tranquilos defendiendo el voto”.

¿Cuál será la estrategia para captar votos en Junín frente al bloque de Keiko Fujimori?

Tenemos que tumbar al pacto mafioso de Keiko Fujimori. Vamos a activar todas las bases y llegar a los lugares donde, por falta de tiempo, no llegamos en primera vuelta. Juntos por el Perú es el partido de la esperanza para los sectores más olvidados.

¿Cómo responderán al “terruqueo” que seguramente se intensificará durante la segunda vuelta?

Acá no existe el terruqueo ni el comunismo; esa no es la mentalidad de nuestro líder. Lo que hay es una lucha de los sectores más olvidados y abandonados del país. El etnocacerismo representa ese sentimiento de justicia de la gente que no ha sido escuchada.

Respecto a Antauro Humala, en los últimos días se ha percibido un distanciamiento con Roberto Sánchez. ¿Sigue la alianza en pie?

No tenemos ninguna comunicación oficial de que el señor Antauro Humala esté fuera de JP. Todo sigue en buena lid. No tenemos ninguna comunicación de parte del Mayor sobre un distanciamiento; cuando lo hubiese, le respondo, pero ahora no hay nada.

¿Qué tan importante fue el etnocacerismo para que JP logre pasar a la segunda vuelta?

Ha tenido su porcentaje de apoyo para lograr este objetivo. Hemos sido un porcentaje del etnocacerismo y de reservistas que han apoyado en esta primera vuelta; hemos puesto nuestro grano de arena. El Mayor es un aliado; yo mismo he entrado como invitado del etnocacerismo a la lista de JP y la región Junín lo sabe. Esa fuerza será clave para ganar a este pacto mafioso.

¿Cuál es su principal compromiso parlamentario con la región?

Mi primer compromiso es la salud. Se tiene que reactivar el salario de los médicos y profesionales para una mejor atención. Los hospitales Carrión y El Carmen están abandonados. Mi propuesta es que el sistema de salud sea de primera y de verdad; vamos a fiscalizar para que el juninense sea atendido como merece.