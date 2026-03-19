Ante el riesgo de colapso de su aula, los padres de familia de una institución educativa en el caserío El Sauce, distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca, acondicionaron los servicios higiénicos y un antiguo almacén en un ambiente temporal para que sus hijos reciban sus clases y no pierdan el año escolar.

aula. Los padres de familia de los alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa N° 14399, en el caserío El Sauce, retiraron los inodoros y acondicionaron el baño como un aula temporal para que sus hijos puedan recibir sus clases y de esta manera no exponerlos ante un posible accidente por el colapso de su aula.

La dirección del colegio informó que el ambiente donde estudiaban los alumnos presenta serias fallas estructurales, lo que podría generar un derrumbe, especialmente ante un eventual movimiento sísmico o por la humedad acumulada en la infraestructura por las constantes lluvias que se vienen registrando.

“Se va a condicionar este baño como aula porque el aula podría colapsar, existe el riesgo de caerse y si se registra un movimiento telúrico puede caerse. Las madres se han unido para realizar un trabajo común para acondicionar los servicios higiénicos porque tenemos aulas que están a punto de caerse y es un peligro para los niños”, indicó un docente.

Ante esta situación, los padres retiraron los inodoros del servicio higiénico y acondicionaron el espacio como aula, para que sus hijos continúen sus clases en condiciones básicas.

Los menores reciben clases en un ambiente improvisado, con paredes deterioradas y desprendimiento de material debido a la humedad.

Los padres de familia afirmaron que no existe otro ambiente disponible dentro del colegio para que sean trasladados los estudiantes.

Ellos exigieron a las autoridades atenderlos urgentemente para no poner en riesgo la vida de sus hijos, pues no existen otros espacios donde reubicarlos e inclusive estudiantes de quinto año de secundaria se encuentran en un aula de adobe, cuyas bases se encuentran totalmente debilitadas por la humedad a consecuencia de las fuertes lluvias que se vienen registrando desde hace varias semanas.

“Esperamos que las autoridades miren la realidad de los estudiantes de la sierra, no solo en este colegio sufren los alumnos de primaria, sino también los de secundaria”, indicó otro docente.