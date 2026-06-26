El anunciado fenómeno de El Niño Costero que golpearía a la región Piura, afectaría con mayor impacto a los menores y ancianos de los programas sociales Cuna Más y Pensión 65. Así lo señaló el general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en retiro, Javier Ramírez Guillén, jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) quien indicó que vienen realizando los planes de contingencia.

Señaló que están a casi 4 meses de que El Niño Costero se aúna al fenómeno global y vienen trabajando en esta zona norte.

Explicó que los menores de programas sociales serían uno de los más golpeados. “Uno de nuestros programas que es Cuna Más, sería el más afectado. Saben que tenemos en Piura bastantes centros integrales de atención infantil, los famosos I.A.I. Entonces, hemos identificado que, por ejemplo, en Cuna Más tenemos 102 I.A.I. que están en muy alto riesgo”.

Explicó el plan y las medidas que realizarán. “Ya Cuna Más está adelantada y está identificando los puntos no críticos. Las zonas donde no podrían ser inundados, ni que corran peligro para que, en caso uno sea afectado, podamos continuar la atención a los niños que, sobre todo, son de 6 a 36 meses, los más vulnerables”, dijo.

“Tenemos en Piura 13 tambos y no están en zonas de alto o muy alto riesgo, ya que fueron estratégicamente diseñados. Ellos están ya implementados con utensilios y con la capacidad de poder soportar que otros sectores puedan albergar ahí y radiar las ayudas a la población”, señaló el Ramírez.

Además, dijo que los beneficiarios de Pensión 65 serían otros de los más afectados. “Nuestras unidades territoriales, ya con la gente geolocalizada, sobre todo los más afectados que serían Pensión 65, Cuna Más y los comedores populares, estamos yendo a ver cómo está su hábitad” indicó Ramírez.