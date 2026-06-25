El alcalde distrital de Marcavelica en Sullana, Enoc Ojeda Ruíz, señaló que los agricultores locales han perdido más de mil hectáreas de banano, debido al impacto de la plaga del Fusarium raza 4 que ha generado millonarias pérdidas económicas. Ante esta situación, se han visto obligados a sembrar arroz, maracuyá y otros cultivos.

La autoridad indicó que los hombres del campo invirtieron para contrarrestarla. “Cuando esta plaga apareció en el Valle del Chira, los agricultores empezaron a invertir en sus cultivos, pero lamentablemente los costos de producción se elevaron demasiado”, dijo.

Ojeda Ruíz indicó que la plaga avanzó, afectando más cultivos y ante esto, tuvieron que cortar sus sembríos. “Ya la plaga ha venido afectando la mayor cantidad de sus áreas de producción. Ante esto, han tomado la decisión de poder cortar o tumbar sus sembríos de banano. Hasta el momento son más de mil hectáreas que se han perdido en Marcavelica”, señaló.

Ante esto, han optado por otros cultivos. “(Los agricultores) han tenido que buscar otro cultivo que sea alternativo y seguir haciendo agricultura. En este caso, la mayoría optaron por sembrar arroz, tumbando antes los cultivos de banano”, añadió el alcalde de Marcavelica.

Tras el impacto de la plaga del Fusarium raza 4, las zonas afectadas han sido Marcavelica, Vista Florida, Samán, Monterón, La Noria, El Garabato que comprende a Mallaritos, La Quinta y Mallares que han sido bastantes afectados. También la zona de Mambré donde prácticamente el banano lo han sacado al 80% de su producción para poder sembrar arroz.

Ante esto, pidió ayuda del Gobierno Central para los agricultores. “Lo que esperamos es la ayuda del Gobierno mediante Agrobanco y puedan llegar a un acuerdo con los agricultores en proyectos de buscar un cultivo que sea más rentable”, señaló el alcalde Enoc Ojeda.