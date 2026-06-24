Diversos jóvenes profesionales denunciaron presuntas irregularidades en el concurso de selección de personal CAS del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana, el cual ofrece 815 vacantes. Los afectados señalaron que, a pesar de haber ganado el concurso y figurar como aprobados en la lista oficial, al presentarse al nosocomio les impusieron trabas injustificadas. Asimismo, pidieron la intervención de las autoridades para investigar dicho proceso.

Los postulantes explicaron que presentaron los documentos requeridos, levantaron las observaciones y rindieron los exámenes cumpliendo con todos los requisitos del concurso. Sin embargo, señalaron que varios que han obtenido nota aprobatoria y figuran en la lista oficial de ganadores, no les quieren otorgar sus plazas con documentos.

Uno de los casos es el de la enfermera F.A.A., quien obtuvo una nota aprobatoria de 18.5 tras rendir el examen y la entrevista, quedando dentro de los primeros 50 puestos para las 148 vacantes disponibles en su especialidad. Tras ello, fue declarada una de las ganadoras junto a otras colegas, sin embargo, al acudir al hospital se dio con la sorpresa de que su currículum había sido observado.

“Yo saqué una nota de 18.5 en el examen y en la entrevista. Estaba apta para ir a firmar el contrato. Cuando llego a dejar el CV (currículum vitae) me lo observaron, diciendo que están tomando en cuenta que, después del Serum, iban a tomar la experiencia laboral, cuando en ningún momento en las bases está eso. Ellos están cogiendo una experiencia después del Serum, cuando Servir dice que es después de la fecha de titulación. Además, en las bases en ningún momento dicen que es después del Serum”, dijo la postulante a Correo, quien añadió que, a pesar de acudir con su abogado, el hospital se negó a atenderlos.

Por su parte, otra joven postulante a la misma especialidad, quien también ganó su plaza y atraviesa la misma situación, denunció que vienen siendo maltratadas por la comisión del concurso.

“Nos dijeron que entreguemos nuestros currículos y regresemos al día siguiente. Cuando volvimos, nos tuvieron parados varias horas bajo el sol. Luego nos hicieron ingresar, pero no nos atendieron. Nos dijeron que la jefa de Recursos Humanos nos iba a dar una respuesta, sin embargo, no nos ha recibido. Pese a que somos ganadores del concurso, se niegan a atendernos, porque para ellos aún estamos como observados”, dijo la enfermera R.R.A.

CONSEJO. Mientras que el Consejo Regional de Piura informó que vienen realizando un seguimiento al mencionado concurso CAS. Informaron sobre las medidas implementadas tras las observaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional (OCI). Asimismo que, culminada la etapa de reevaluación, el Comité de Selección continúa con el desarrollo de las entrevistas de acuerdo al cronograma. Además, que vienen elaborando el informe final.