En lo que va del 2026, la región Piura registra 9 muertes y 3,280 casos de leptospirosis, según los reportes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

El Minsa detalla que 4 de los fallecimientos corresponden a la provincia de Piura; Morropón y Sullana registran dos víctimas cada una, y Sechura, una. En cuanto a los contagios, Sullana lidera con 1,199 casos, seguida de Piura (1,108), Morropón (828), Paita y Ayabaca (39 cada uno), Huancabamba (30), Sechura (19) y Talara (18).

De esta manera, el Ministerio de Salud registró que 26 personas han necesitado ser hospitalizadas debido a sus complicaciones en la salud.

En tanto, la región Piura se ubica en segundo lugar, después de Loreto (3,908) con 3,280 casos de leptospirosis. Cabe señalar que en el 2025, la región solo reportó 324 episodios de esta enfermedad.