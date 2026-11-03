La región Piura registra un total de 3 143 casos y ocho personas fallecidas por leptospirosis, ubicándose de esta manera en el segundo lugar a nivel nacional después de Loreto (3761), que concentra la mayor cantidad de contagios.

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), la región Piura contabiliza 3 143 contagios entre casos probables y confirmados.

Hasta la semana epidemiológica 42, es decir hasta el 24 de octubre, la tasa de incidencia alcanza los 143.19 casos por cada 100 000 habitantes, lo que consolida un notable repunte en la transmisión de esta enfermedad en la región piurana.

De esta manera, la cifra actual representa un incremento exponencial en comparación con los registros de los últimos años. En el mismo periodo del 2025 se contabilizaban 294 contagios, mientras que en el 2024 y 2023 se reportaron 140 y 193 casos, respectivamente. Este crecimiento respecto al año previo supera el 90%, evidenciando la magnitud del brote en diversas localidades de la región.

Asimismo, se informó que un total de 498 pacientes requirieron hospitalización debido a la gravedad de sus síntomas. Esta cifra contrasta de manera drástica con las 32 hospitalizaciones registradas en el mismo tramo del 2025 y las 11 atenciones contabilizadas durante el 2024.

Cabe señalar que la provincia de Sullana reporta la cifra más alta de casos con 1 148, seguida por Piura con 1 049. Más atrás se ubican Morropón (816), Ayabaca (39), Paita (32), Huancabamba (30), Talara (18) y Sechura (11).

En un análisis, el grupo etario de adultos de 30 a 59 años concentra la mayor cantidad de contagios con 964 casos, lo que representa el 30.7% del total. Le siguen los niños de 0 a 11 años con 743 casos (23.6 %) y los jóvenes de 18 a 29 años con 737 casos (23.4 %). Sin embargo, en términos de incidencia por cada 100 000 habitantes, los adolescentes de 12 a 17 años presentan la tasa más alta con 216.61, seguidos de cerca por los jóvenes con 181.92 y los niños con 178.43. En cuanto a la mortalidad, el sector de adultos registra tres fallecidos, los niños y jóvenes dos cada uno, y el grupo de adultos mayores una defunción.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de reforzar las medidas de prevención, el control de roedores y el cuidado en el manejo de fuentes de agua en las zonas más vulnerables, sobre todo ante las lluvias por el fenómeno El Niño.