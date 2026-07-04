De acuerdo con los últimos datos oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, la región Piura registra un aumento en el número de infectado por leptospirosis durante el 2026.

Hasta la semana epidemiológica N° 25, la cifra acumulada de contagios ha alcanzado la alarmante cantidad de 1,109 casos (entre probables y confirmados). Este número evidencia un total incremento si se compara con todo el histórico anual reciente, pues supera de lejos los 324 casos totales del 2025, los 159 del 2024, los 197 del 2023 y los 392 reportados en 2022.

Cabe señalar que, la diferencia porcentual respecto al mismo periodo del año anterior revela un incremento drástico del 79.8% en la velocidad de propagación. Además, se ubica en segundo lugar a nivel nacional después de Loreto (1,695).

Asimismo, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes se elevó exponencialmente a 50.53, mientras que la cifra de pacientes hospitalizados por complicaciones graves escaló drásticamente hasta los 268 casos.