Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), emitido al cierre de la semana epidemiológica 23 (con corte al 13 de junio), la región Piura ya registra un acumulado de 925 casos de leptospirosis, entre pacientes probables y confirmados en lo que va del año.

Con estas cifras, la región se consolida en el segundo lugar a nivel nacional con mayor incidencia de esta enfermedad, siendo superada por el departamento de Loreto con 1,379 casos.

Asimismo, se mantiene en siete las cifras de fallecidos a causa de la leptospirosis. De este total de fallecidos, las autoridades aclararon que uno corresponde a un caso importado desde la región Tumbes.

Para ello, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura viene implementando las acciones de prevención en las zonas donde los casos lideran la estadísticas. Además, exhortan a la población a asistir s los establecimientos de salud si presentan algún síntoma.