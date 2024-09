La Contraloría advirtió que las cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelanto de materiales otorgadas por el contratista que ejecuta la obra de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de A.H Villa Primavera y asociación Pro vivienda Ramiro Prialé del distrito de Sullana”, consigna beneficiario distinto a la entidad ejecutora, situación que genera una posible consecuencia adversa para la entidad, por S/ 9 559 146.

Según el Informe de Hito de Control N° 24113-2024-CG/GRPI-SCC a través de la Gerencia Regional de Control de Piura, el contratista consorcio Primavera,presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato, adjuntando la carta fianza de fiel cumplimiento por S/ 3 500 693 a favor del Gobierno Regional Piura-Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, sin embargo, el 3 de setiembre se emitió una copia de la carta fianza por el mismo importe, pero a favor de Gobierno Sub Regional Luciano Castillo Colonna. Es aquí cuando se hace el cambio de nombre y no coincide la entidad ejecutora.

Lo mismo ocurrió con el adelanto de materiales por el monto de S/ 6 058 452, lo cual no se encuentra emitida con el nombre exacto de la entidad. Esta situación pone en riesgo la ejecución de esta obra valorizada en más de 35 millones de soles.

Asimismo, la Contraloría detectó deficiencias en el procedimiento del curado de veredas, martillos y rampas, ya que no se habrían aplicado el curado químico en las caras verticales, lo que comprometería el endurecimiento del concreto y consecuentemente su resistencia a la compresión del concreto.

De otro lado, el residente de obra trabaja simultáneamente en la obra “Creación del Servicio de Protección en el A.H Los Pínos en el distrito de El Alto, en Talara”, en el mismo cargo, por lo que generaría una consecuencia adversa de demás de 69,000 soles.

Itentamos comunicarnos con el gerente de la entidad, pero no tuvimos respuesta.